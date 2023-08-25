Алиса Про
25 августа 2023
Изменить сортировку в истории изменений
Новый
Трекер
Я как аналитик хочу видеть какие корректировки были внесены в написанную мной задачу, чтоб дать по ним фидбек. Сейчас чтоб увидеть последние изменения - нужно листать в самый низ (что приводит к лишним действиям. Также хотелось бы видеть именно изменения на одной области в формате (было стало).